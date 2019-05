Drame de Dresde : Rufisque a enterré ses enfants dans la plus grande discrétion.

Les enfants Léo Djiby Foinard (6 ans) et Maya Foinard (3 ans), tous les deux enfants de Mareata Foinard reposent enfin au cimetiere de Dangou, sis à Rufisque. Ils reposent désormais aux côtés de leur arrière grand-père décédé peu de temps après les deux enfants. L'enterrement a eu lieu dans la nuit du 23 mai en toute discrétion.

La famille a tenu cependant à remercier l'État à travers l'ambassade du Sénégal en Allemagne, les communautés Sénegalaise et Africaine basées en Allemagne, "pour leur soutien constant et leur présence aux côtés de la famille."

La famille remercie également tous ceux qui de près ou de loin ont participé au transfèrement des deux corps."

Pour rappel, les deux enfants avaient été tués par leur père le 09 Mai 2019 à Dresde, en Allemagne.