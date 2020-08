Drame de Denver : Le Ministre de la Famille et de la Protection des Enfants persuadée que toute la lumière sera faite sur cette affaire.

« Le bilan macabre de cette tragédie, avec la mort du jeune ingénieur Djiby Diol voué à un avenir radieux, de sa femme, de sa sœur et de deux enfants en bas âge dont sa fille, a plongé tout le Sénégal dans l’émoi et la tristesse. J’exprime toute ma compassion aux parents des victimes et présente mes sincères condoléances à leurs familles et à toute la nation sénégalaise », a dit Mme Ndèye Saly Diop Dieng.Elle a par ailleurs adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Tenant compte de la détermination de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, d’assurer la promotion et la protection de tous les citoyens sénégalais partout où ils se trouvent, elle s’est aussi dit persuadée que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et a salué pour finir l’action diligente du Consul général du Sénégal à New York qui a été sur les lieux dès les premières heures et qui suit pas à pas l’évolution de l’enquête...