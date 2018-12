Drame de Demba Diop : Me Sarr obtient la liberté provisoire pour Mamadou Diagne

Mamadou Diagne parmi les jeunes Ouakamois placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête sur le drame de Demba Diop vient d’obtenir la liberté provisoire. Ainsi sur les supporters de l’Uso détenus dans le cadre de cette affaire, il ne reste que deux en prison sur les onze jeunes Ouakamois. L’avocat Me Moussa Sarr, qui avait déposé une demande de mise en liberté le 11 décembre dernier, compte poursuivre le combat pour obtenir la liberté des deux jeunes encore en détention. Selon la robe noire, leur détention ne s’impose plus d’autant plus que le stade de Mbour et Us Ouakam se sont réconciliés.