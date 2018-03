Drame de Demba Diop : La Chambre d’accusation libère trois inculpés, le parquet général s’y oppose

Le drame au stade Demba Diop a connu un rebondissement non négligeable. Libération a appris que la Chambre d’accusation a accordé la liberté provisoire à Mamadou Timéra (président des supporters de l’US Ouakam) et à deux autres inculpés, à savoir Moustapha Ndoye et Thiama Laye.

Mais ces derniers n’ont pas pu être libérés car le parquet a fait un pourvoi. Conséquence : c’est désormais à la Cour suprême de trancher même si le dossier a été envoyé devant le parquet pour règlement. Comprenez que le juge instructeur attend le réquisitoire introductif du ministère public.