Drame de Bargny : le certificat de genre de mort révèle une mort par étranglement et exclut le viol.

On en sait un peu plus sur le meurtre de la petite A. Ndiaye, dont le corps a été retrouvé dans un bâtiment en construction, hier 25 Avril 2022 à Bargny kipp barrage. En effet, l'autopsie a révélé, que la petite âgée de 07 ans est morte « d'une asphyxie mécanique par étranglement, associé à des lésions de coups et blessures par objet contendant ».



En outre, le certificat de genre de morte écarte la thèse du viol.

Nous y reviendrons...