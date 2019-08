Drame de Bambilor : Serigne Mbaye Thiam présente les condéleances de la nation et donne des assurances.

Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, accompagné du gouverneur de la région de Dakar et des autorités du département de Rufisque, se sont rendus ce vendredi 23 Août 2019, dans la commune de Bambilor, pour presenter aux familles Diop, qui ont perdu deux de leurs siens lors des fortes précipitations qui se sont abattues sur la région de Dakar dans la nuit du Mercredi au jeudi 22 Aout, les condoléances du president de la République et de toute la nation. Ainsi chacune des deux familles, a reçu un appui de 1 million de francs CFA. Par ailleurs, le ministre qui a constaté de visu l’étendue des dêgats, a promis que "des études approfondies seront menées pour trouver les causes, pour ensuite prendre les mesures qui s'imposent... "