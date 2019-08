Drame de Bambilor : La société civile indexe le Maire Ndiagne Diop, l'administration et AKYS

Les pluies qui se sont abattues sur presque tout le pays, ont fait deux morts et des sinistrés à Bambilor, dans le département de Rufisque. Selon, Abdoulaye Sylla, membre du collectif « Same sama gox », la responsabilité est partagée.

En effet, pour lui, la Société AKYS ne devait pas construire dans cette zone. Ce sont leurs constructions qui ont bloqué le cours de d'eau. « Et on avait pourtant alerté toutes les autorités, surtout le maire Ndiagne Diop, qui autorise les constructions... » accusera t’il.