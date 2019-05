Drame au quartier Santhiaba de Ziguinchor : Seydina Ousmane Diop tué par la cabine d’un camion...

Seydina Ousmane Diop est mort ce lundi matin après avoir reçu la charge de la cabine d'un camion qu'il tentait de manipuler avec une voiture à fourchette. Malheureusement, après moult tentatives pour allumer la camionnette et soulever l'engin, la cabine de la voiture est tombée et a fait des tonneaux. Il est descendu de la camionnette pour se sauver, mais il a pris la mauvaise direction et la cabine du camion l'a heurté. C'est quelques minutes après qu'il a rendu l'âme...