Drame à la Médina : "Il faut apprendre à respecter les normes architecturales et le code de la construction" (Préfet de Dakar)

La situation dramatique qui a prévalu ce lundi à la rue 3×6 de la Médina n'a pas laissé inactives les autorités locales et administratives. Le préfet de Dakar qui était présent sur les lieux, de déplorer :" Le mal est là! En réalité, chaque fois qu'un bâtiment est en situation de ruine, la procédure veut que le maire prenne un arrêté de péril. Il déclare ainsi le bâtiment en péril et le notifie aux intéressés", dira Alioune Badara Samb.

Mais le problème qui se pose, selon lui, est lié au non respect des autorisations de construire : " les gens construisent sans faire recours aux normes. À notre niveau, la tâche est tellement immense, mais nous édictons des règles, des préscriptions à travers la commission auxiliaire de la protection civile. Mais la situation est là, apparente et manifeste du non respect de ces règles", fait savoir le préfet de Dakar.

Toutefois, il rassure que cela ne signifie pas que l'État ne fait pas d'efforts dans ce sens. " L’étude sur les immeubles situés aux Maristes montre déjà que l'État est en train de faire le travail qu'il faut pour démolir ces immeubles qui menacent ruine".

Les responsabilités sont toutefois partagées et c'est tout un ensemble d'acteurs qui doivent se focaliser sur la question pour trouver des solutions d'urgence...