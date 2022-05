Le chef de l’État en visite à Tivaouane ce vendredi s’est exprimé devant les familles des victimes de l’incendie à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy et précisément au service de néonatalogie, pour leur exprimer ses sincères condoléances.



Le président Macky Sall a rappelé, avoir ordonné une mission d’enquête à l’inspection générale d’État pour regarder la qualité des infrastructures sanitaires et de façon globale en s’appuyant sur une expertise, et essayer de comprendre ce qui s’est passé. Il a également précisé, que le procureur a ouvert une enquête qui est confiée à la division des investigations criminelles.



Toutefois, le chef de l'État estime qu’il ne s’arrêtera pas à ce niveau. « L’enquête ne s’arrêtera pas à l’hôpital de Tivaouane. J’ai ordonné que l’ensemble des services de néonatalogie puissent être audités dans leur conception, leur installation et leur équipement et même dans les processus pour que de telles situations puissent enfin ne plus se reproduire », a annoncé le chef de l’État juste à sa sortie de l’hôpital...