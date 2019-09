Drame à l'Ilot Sarpan : L'identité des passagers déclinée

Aux dernières nouvelles, des plongeurs et deux bateaux de sapeurs pompiers ont été déployés en mer pour venir en aide aux victimes qui ont été naturellement identifiées.

Selon le lieutenant colonel Michel Diatta, commandant groupement incendie et secours N°1 :" C'est vers 20h qu'on nous a informé de l'excursion de touristes qui voulaient se rendre aux Îles de la Madeleine. Par le vent d'hier très violent et la pluie qui s'en est suivie, il était difficile pour eux de s’en sortir".

Concernant l'identité des 39 qui étaient à bord (dont 4 corps sans vie), il y'avait vingt quatre (24) sénegalais, six (6)français, deux (2) Allemands et un(1) Bissau Guinéen...