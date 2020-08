La disparition tragique de trois membres d'une même famille dans la nuit de dimanche à lundi, au quartier Dabakh en face de la station EDK de Tivaouane, a surpris plus d'un. Cheikh Ahmed Tidiane Kane a été retrouvé sur la terrasse de son domicile avec sa petite fille (-2ans) couché sur sa poitrine, tous les deux morts. Sa dame, Penda Bâ a été, elle aussi, retrouvée morte dans sa chambre. Un drame dont seule l'enquête peut élucider les circonstances pour le moins encore troublantes.



Pour l'heure, les corps sans vie vont être acheminés à Dakar pour les besoins d'une autopsie, renseigne Cheikh Ahmed Tidiane Kane, homonyme de la victime et porte-parole de la famille.



En effet, ceci fait suite à une fausse information selon laquelle, le procureur du Tribunal d'instance de Tivaouane aurait décidé de tenir un point de presse pour se prononcer sur cette affaire.



En outre, après un huis clos entre le procureur et les membres de la famille de la victime, le porte-parole de la famille a signalé, face à la presse, qu'ils attendent encore les résultats de l'autopsie et de l'enquête pour se prononcer. "Nous attendons les résultats de l'autopsie pour enterrer nos morts", a déclaré Cheikh A. Tidiane Kane....