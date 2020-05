Drame à Téssékéré (Linguère) : Pour une mauvaise blague il égorge son cousin comme un... poulet

Cruauté, sauvagerie et barbarie, tels sont les mots pour qualifier ce drame familial qui s’est produit à Téssékéré, un village situé dans le département de Linguère. Hier mardi 26 mai, Thierno Sow, 20 ans, a égorgé son cousin Moussa Sow, 18 ans, comme un… poulet. Les mots ne sont pas de trop puisque la façon dont le meurtrier a tué son cousin n’était pas belle à voir. Entre ces deux bergers peulhs, c’est une violente dispute qui a dégénéré. Une dispute au cours de laquelle Moussa aura taxé les vaches de Thierno de maigres, faute d’aliment. « Vaches maigres ? » De tels propos outrageux et provocateurs, Thierno a eu du mal à les digérer. Armé d’une machette, il est allé surprendre son cousin pour le terrasser d’abord, avant de lui administrer l’arme au cou. Alerté, l’infirmier chef de poste de Téssékéré n’a pas réussi à sauver la victime malgré tous les efforts déployés en matière d’urgence vitale. D’ailleurs dans ce village à majorité de Peulhs, on dit que 10 % des jeunes sont des handicapés à cause des règlements de compte à coups de machettes. En dernière minute, « Le Témoin » quotidien a appris que le meurtrier a été arrêté par les éléments de la brigade de Yang-Yang. Une nouvelle unité de gendarmerie récemment implantée dans la commune de Téssékéré...