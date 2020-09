Drame à Tawa (Ndiaffate) : Un jeune homme de 20 ans emporté par les eaux pluviales.

Les fortes pluies d'hier ont non seulement fait des dégâts dans le département de Kaolack, mais elles ont également occasionné une perte en vie humaine. En effet, le drame a eu lieu près du village de Tawa (commune de Ndiaffate), plus précisément dans une vallée.



Le jeune homme âgé de 20 ans et habitant le village de Keur Gallo Koumba et ses camarades aidaient les chevaux à traverser l'eau. C'est ainsi qu'il a été emporté par le courant de même qu'un des animaux. Hier tard la nuit, des recherches ont été organisées et finalement son corps a été découvert et déposé à la morgue.



À rappeler que la victime était un élève qui fréquentait le lycée de Passy...