Drame à Tamba - Infanticide sur fond d’adultère : une jeune mariée jette son bébé dans un puits.

Le temps semble s'arrêter au quartier Abattoirs, dans la commune de Tambacounda, où la nouvelle de la découverte du corps sans vie d'un bébé, jeté dans un puits par sa mère, a eu l'effet d'une bombe et a choqué tout le monde. L'histoire ayant mené au meurtre de l'enfant de sexe masculin est des plus surprenantes.



Une dame âgée de plus d'une vingtaine d'années, qui répond aux initiales D. D., n'a trouvé mieux que de jeter son bébé dans un puits d'une quinzaine de mètres de profondeur. Alertés ce samedi 15 octobre 2022, des éléments du commissariat de police et des sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux. C'est ainsi que les soldats du feu ont réussi à extraire le bébé de ce trou, pour déposer le corps sans vie à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda.



Selon nos confrères du journal l'enquête, les faits remontent au jeudi 13 octobre 2022, durant la forte pluie tombée dans la ville. Nuitamment et sous la pluie. La dame, après avoir accouché seule dans sa chambre, a enveloppé son nouveau-né dans un morceau, puis elle est sortie avec son nourrisson. C'est à ce moment-là, renseigne-t-on, que la maman du bébé est allée jeter son nourrisson dans ce puits.



Selon ces mêmes sources concordantes, la dame, qui se trouve être la seconde épouse de son mari, est tombée enceinte en l'absence de celui-ci. Ce dernier, qui est au courant de la situation, a voulu attendre la naissance de l'enfant pour prendre des mesures. À sa grande surprise, on l'a informé que sa femme a accouché, mais que l'enfant restait introuvable. Devant le mutisme de son épouse, ce serait lui-même qui aurait alerté les forces de l'ordre pour élucider l'affaire.



L'enquête a permis de découvrir le corps sans vie de la victime dans le puits. En attendant de trouver le mobile de ce crime odieux, la maman est entre les mains des policiers.