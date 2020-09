Drame à Same Keur Toubay dans la commune de Porokhane : Un garçon de 7 ans meurt noyé dans les eaux de la vallée.

Un cas de noyade défraie la chronique dans la commune de Porokhane. Il s'agit d'un garçon de 7 ans qui s'est noyé dans la vallée de Same Keur Toubay dans le département de Nioro.



Il s'appelle S.B et était accompagné au moment des faits par ses 2 frères. Tous les 3 conduisaient le troupeau au niveau du pâturage près de la vallée située à quelques mètres des habitations. S.B, le plus jeune, est entré dans les eaux stagnantes à travers un mur construit pour stopper les eaux de ruissellement. Et c'est ainsi que l'irréparable s'est produit. Le corps sans vie a été plus tard repêché par les sapeurs-pompiers et déposé à la morgue...