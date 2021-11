Drame à Pakala (Koungheul) : Un jeune homme meurt électrocuté.

Au village de Pakala, dans la commune de Saly-Escale, un drame s'y est produit dernièrement.



En cause, un jeune conducteur de moulin a été foudroyé par une décharge électrique provenant du moteur de son engin.



Il n'avait que 25 ans et travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est d’ailleurs, ce qui a plongé les habitants de ce village dans l'émoi et la consternation.



Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Koungheul...