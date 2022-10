Drame à Ndiockel / Meurtre d'une fille de 17 ans en pleine brousse : Le procureur de Kaolack ordonne une autopsie.

On en sait un peu plus sur le drame qui a été relayé hier à Ndiockel (Dya). La victime est une fille agée de 17 ans qui a été tuée et abandonnée en pleine brousse entre les villages de Diomkhel et de Ndiockel Peulh.



Le Procureur prés le Tribunal de Grande Instance de Kaolack a ordonné l'acheminement du corps sans vie de la jeune fille à Dakar pour autopsie.



Un autre drame s'est aussi produit ce dimanche dans le village de Thiangane dans la commune de Thiomby où un pécheur est mort par noyade.