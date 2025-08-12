Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache

Le village de Sinthiou Ngoye, dans la commune de Maka Colibantang, a été frappé par l’horreur vendredi soir. Selon des sources recueillies sur place, Sankoum Diop, 30 ans, souffrant de troubles mentaux et récemment rapatrié d’Italie, a asséné un coup de hache fatal à son frère consanguin âgé de seulement 4 ans.







Les faits se sont déroulés à la devanture de la maison familiale, alors que les autres membres de la famille se trouvaient à l’intérieur de la concession. L’enfant, grièvement touché à la tête, est décédé sur le coup. Alertés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Maka Colibantang se sont immédiatement rendus sur les lieux, mais n’ont pu que constater la mort de la victime.







Sankoum Diop, qui n’a tenté ni de fuir ni de résister, a été arrêté sur place, placé en garde à vue, puis déféré ce mardi au parquet. Le corps de l’enfant a été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional de Tambacounda pour autopsie.







Selon des sources proches de l’enquête, Sankoum Diop avait vécu en Italie avant d’être rapatrié au Sénégal en raison de son état mental. Il avait déjà été interné au Centre psychiatrique de Djinkoré, mais vivait à nouveau dans sa famille depuis quelque temps. Vendredi soir, il a pourtant commis l’irréparable, plongeant la famille Diop et tout le village dans la consternation.

