Drame à Koumpentoum : La petite A.T. (3 ans) retrouvée morte dans un puits.

C'est la tristesse et la consternation à Koumpentoum, région de Tambacounda. En effet, ce 16 Avril 2020, le corps sans vie de la petite A. T, âgée seulement de 03 ans, a été retrouvée morte dans un puits non loin de sa demeure familiale.

Disparue depuis le 04 Avril, la disparition de A. T avait fini d'installer la peur dans sa famille. Tout de suite, la piste de l'enlèvement avait été privilégiée.

C'est ce 16 Avril 2020, soit douze jours après sa disparition, que le corps sans vie de A.T a été retrouvée dans le puits et remontée par les sapeurs pompiers de Koumpentoum. Le corps devra faire l'objet d'une autopsie qui éclaircira les circonstances du décès. La gendarmerie a ouvert une enquête...