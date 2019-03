Drame à Khossanto : Découverte macabre du corps sans vie de Waly Kanouté avec la tête fracassée.

C'est l'émoi et la consternation à Khossanto, département de Saraya, région de Kédougou. En effet, sur la piste entre Lefakho et Sambrambougou, les populations ont découvert ce matin le corps sans vie de Waly Kanouté, âgé seulement de 29 ans.

Ce dernier, un jeune du village de Lefakho, commune de Khossanto, est né en 1990. Tout laisse croire qu'il s'agirait d'un meurtre. En effet, il a été retrouvé la tête fracassée, deux gourdins ensanglantés ont été trouvés à ses côtés, en plus de sa pièce d'identité et sa moto, une Apache, emportée. Après leur forfait, les bandits auraient perdu une de leurs CNI à 200 m plus loin des lieux du crime.

Le corps en putréfaction avancée a été constaté par la gendarmerie de Sabodala, en présence des services d'hygiène et des sapeurs pompiers. Une enquête a été ouverte...