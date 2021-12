Drame à Khombole : Ce qui a poussé M. Samba (56 ans) à tenter de tuer son ex épouse en lui assenant 10 coups de couteau avant de se donner la mort…

Les populations du quartier Hanène et Ngandiole dans la commune de Khombole, (Thiès) ont vécu ce mardi 14 décembre 2021, une triste journée. Il s'agit d'une dispute entre un couple divorcé qui a viré drame. L'ancien mari M. Samba (56 ans) a planté dix coups de couteau à son ex femme A. Fall (42 ans) avec laquelle il a eu cinq enfants, avant de boire un liquide pour écourter sa vie.



Selon notre source, le mari aurait réagi par pure jalousie car son ex femme lui envoyait des vidéos obscènes lorsqu'elle était avec d'autres hommes. C'est suite à cela que l'ancien mari jaloux, aurait agi pour attenter à la vie de son ex femme A. Fall, avant de se suicider en buvant un liquide. Le corps sans vie de M. Samb a été transporté à Dakar pour les besoins d'une autopsie.



La dame A. Fall a quant à elle été transportée à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. La brigade de gendarmerie de Khombole a ouvert une enquête en attendant les résultats de l'autopsie...