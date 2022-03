Drame à Keur Samba Ka / Commune de Wack-Ngouna : Le corps sans vie d'un homme retrouvé dans un puits.

C'est actuellement l'émoi et la consternation au village de Keur Samba Ka, plus précisément dans la commune de Wack-Ngouna.



Un homme âgé de 47 ans qui avait disparu depuis samedi dernier, a été finalement retrouvé aujourd'hui dans un puits aux environs de 12 heures.



S. Diallo puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait des troubles psychiatriques et suivait un traitement au niveau du district de Nioro.



Repêché par les sapeurs-pompiers, son corps a été trouvé dans un état de décomposition avancé.



Après avoir constaté qu'il s'agit d'une mort naturelle, le corps de la victime a été finalement mis à la disposition de sa famille, sur ordre du procureur de la République...