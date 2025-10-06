Drame à Kaolack : Un jeune garçon perd la vie en tombant dans un canal à ciel ouvert

Un jeune garçon âgé de 16 ans a tragiquement perdu la vie, ce lundi matin, après être tombé dans un canal à ciel ouvert, situé à Médina Baye, dans la commune de Kaolack.
Alertés, les éléments des sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux pour extraire le corps et le transporter à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack.
Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
