Drame à Kaffrine : Un handicapé se noie dans les eaux de pluie

C’est dans le département de Kaffrine, plus précisément dans le village de Pathé-Toucouleur que le drame s’est déroulé. Aliou Diallo, handicapé moteur, s’est noyé dans un bassin rempli d’eau de pluie. Le défunt avait pris congé des siens pour se rendre dans un village voisin afin d’y assister à un match de football (Navétane). En tentant de traverser le pont qui relie les villages de Pathé-Thiangaye et Pathé-Toucouleur qu’il a trébuché et a glissé au fond de l’eau. Sans aucune assistance et vulnérable, il a fini par rendre l’âme, rapporte l’observateur dans son édition du jour.



Suite à une battue organisée par ses proches, son corps sera retrouvé le lendemain flottant à la surface des eaux de pluie, sous le pont en question. Sa dépouille sera repêchée par les sapeurs-pompiers et acheminée à la morgue de l’hôpital régionale de Kaffrine.