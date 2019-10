Drame à Fadia/ les premières mots de la mère de la défunte Adji Camara : « Je m’en remets à la volonté de Dieu »

Elle a exprimé ses premiers mots au micro de Dakaractu avec beaucoup de tristesse et d’amertume.

Ya Awa Mbaye que nous avons trouvée sur son lit, entourée de ses proches et certains amis de sa défunte fille, se dit croyante et laisse tout entre les mains du bon Dieu.

« Il faut savoir rendre grâce à Dieu. C’est lui qui nous l’avait donnée et c’est lui qui nous l’a reprise » s’en remet la triste maman.



Elle a notamment donné quelques impressions par rapport au comportement de sa fille qui selon elle, « aimait bien sa famille, ses proches. Elle aimait et s’occupait bien de son travail tout en se souciant de moi, sa mère. Je rends grâce à Dieu et le remercie de m’avoir donné une fille comme Adji ».



« Ce lundi, lorsque je me suis levée pour aller aux toilettes, j’ai demandé à mon neveu où était Adji et il m’a répondu qu’elle était partie. Je suis sortie et je suis allée jusqu’au rond-point de la case je l’ai pas vue. C’est ainsi que je me suis subitement rendue à la mer aussi et là, je n’ai vu personne qui lui ressemblait. Après, c’est mon fils Baba qui est allé pour essayer de la retrouver mais en vain » renseigne Ya Awa Mbaye.



Elle précise aussi qu’elle « n’était au courant d’aucun problème le liant avec quelqu’un.



« Adji était très discrète et très soumise » nous dit-elle. Elle estime être tout simplement informée de sa mort après plusieurs jours de recherches. Toutefois, elle s’en remet à la volonté de Dieu et prie pour le repos éternel de son âme.