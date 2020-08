Drame à Denver / Aboubacry Diallo (Député de la Diaspora Amérique-Océanie) : « Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur cet acte barbare et injustifié »

La mort des compatriotes sénégalais vivant aux États-unis ne laisse pas indifférent le député de la diaspora Amérique-Océanie, Aboubacry Diallo.



"C'est avec tristesse et consternation que nous avons appris la mort tragique de notre compatriote Djibril Diol, un brave concitoyen et homme de famille qui a péri dans un incendie à l'intérieur de sa maison, avec son épouse, ses deux jeunes enfants et sa sœur", témoigne le député Aboubacry Diallo.



Le parlementaire exige que toute la lumière soit faite sur cet acte ignoble à la fois barbare et que les coupables soient punis à la hauteur de leurs actes. "Cette mort atroce qui secoue toute la nation sénégalaise à travers le monde, fait l'objet d'une enquête par la police de la ville de Denver qui déjà suspecte une action criminelle. Mais nous exigeons que toute la lumière soit faite sur cet acte barbare et injustifié, et que les coupables soient soumis à la justice des hommes et celle du Tout Puissant", invite le député.



Aboubacry Diallo qui dit être en contact permanent avec les autorités à Denver,

affirme tout son engagement pour que justice soit faite. Il invite également les compatriotes sénégalais résidant aux États-unis à redoubler de vigilance, surtout dans le contexte actuel. "Nous sommes en contact avec le Consulat Général du Sénégal aux États-Unis, ainsi que les autorités à Denver pour suivre cette affaire de très près. Nous rejoignons le Président Macky Sall qui juge cette affaire très grave, et nous ne ménagerons aucun effort pour que justice soit faite. Par la même occasion, nous invitons nos chers compatriotes qui résident aux États-Unis et ailleurs dans la Diaspora, de redoubler de vigilance, dans ces périodes où les Africains et Afro-descendants font face à une ignoble recrudescence du racisme et de la xénophobie", conclut Aboubacry Diallo, le Député de la Diaspora Amérique-Océanie...