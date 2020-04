Drame à Bologne : Un sénégalais victime d’un accident rend l’âme

Un Sénégalais résidant à Bologne, en Italie, a été victime d’un accident de travail mortel, vendredi dernier. Il se nommait Bouna Sèye et travaillait comme technicien de surface. En effet, c’est au cours d’une opération d’évacuation d’ordures dans les rues que le véhicule du conducteur qui l’accompagnait l’a percuté violemment, alors qu’il faisait son travail. Il a rendu l’âme sur le coup. D’après nos interlocuteurs, il était âgé de 52 ans et habitait vers Tivaouane. Il était marié et père de famille. Bouna Sèye travaillait dans l’entreprise qui l’employait avec deux autres compatriotes, mais ces derniers n’étaient pas sur les lieux au moment de l’accident. Selon nos sources, les circonstances de son accident restent encore floues, car l’on ne sait pas si le véhicule l’a percuté de dos ou de face. Pour l’instant, nous affirme-t-on, les autorités italiennes ont lancé une enquête pour clarifier les circonstances de la mort de ce compatriote qui revenait d’ailleurs du Sénégal, il y a de cela moins d’un mois.