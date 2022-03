Drame à Bambey : un père de famille retrouvé pendu

C’est la tristesse et la consternation située dans la commune de Ngoye, dans le département de Bambey. Assane Faye, homme marié et père de sept enfants, a été retrouvé pendu à un arbre, derrière sa concession. Selon des témoignages, c’est ce samedi, aux environs de 23h30, que la découverte macabre a été faite. Des proches de la famille renseignent que le défunt était sorti de la maison après avoir accompli la prière obligatoire de la nuit. N’étant pas dans le secret de Dieu pour deviner ce qui allait se passer, ses enfants et son épouse n’ont pas cherché à lui poser des questions sur le motif de son déplacement au moment où il traversait la porte de la demeure. Vaquant tranquillement à leurs occupations, ses enfants ont commencé à se poser des questions après être restés plus d’un tour d’horloge sans voir leur père rebrousser chemin. Inquiets, surtout du fait que leur père souffre de problèmes de vision, ils décident de partir à sa recherche. La peur au ventre et craignant que quelque chose de fâcheux ne lui soit arrivé, ils se dispersent pour pouvoir le localiser rapidement. Mais leur surprise a été grande quand un des leurs a aperçu Assane Faye pendu à un arbre situé derrière leur maison. N’ayant que leurs yeux pour pleurer, ils ont informé le chef du village du malheur qui venait de s’abattre sur eux. C’est ainsi que ce dernier a saisi les autorités compétentes.

Sur avis du médecin chef de district, les éléments des sapeurs-pompiers ont déposé le corps sans vie à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel. Pour élucider les causes exactes de cette affaire, la gendarmerie de Bambey a ouvert une enquête. Mais les premiers témoignages parlent de suicide car les proches du défunt confient qu’il souffrait de problème psychique...