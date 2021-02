Drame : L'identité du couple retrouvé mort dans un appartement à Rufisque, connue.

Dakaractu a pu découvrir l'identité du jeune couple trouvé mort dans un appartement à Rufisque.



Le mari répondant au nom de Fotigui Coulibaly est natif de la région de Kaolack, plus précisément entre Lindiane et Kabatoki. Son père (Coulou, mécanicien de son état) est de Lindiane mais il est actuellement basé dans la commune de Sibasssor (département de Kaolack) et sa mère du nom de Mb. Diallo, est de Kabatoki (commune de Kaolack).



La femme Absa Thiam, assistante à la direction de Avisen serait de la région de Fatick.



Ils sont tous les deux des talibés de Cheikh Baba Diallo, un moukhadam de la famille Niassène, établi à Kabatoki.



Pour l'heure, rien n'a encore fuité sur les circonstances de leur décès. Nous y reviendrons...