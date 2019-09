Drame Îlot Sarpan : Le ministre de l’environnement chez les familles des victimes à Ouagou Niayes et Ouakam

Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, à la suite de la levée du corps des disparus de l’îlot Sarpan, s’est rendu auprès des familles des victimes Anna Niang âgée de deux ans (Ouagou Niayes) et El Hadj Souhaïbou Ba (Ouakam) afin de présenter les condoléances du Chef de l’Etat. Chez les deux familles, le ministre est revenu sur la peine qui a habité le Président Macky Sall à la suite de cette affaire et la ferme volonté qui l’a habité pour rallier les lieux dès la survenue du drame. Le ministre accompagné du Directeur des parcs nationaux, de son Chef de Cabinet, du préfet et des autorités administratives a remis aux familles éplorées une enveloppe en guise de soutien de la part du Chef de l’Etat. Ce déplacement a été bien accueilli chez les deux familles qui ont formulé des vœux à l’endroit de l’autorité et par ailleurs au Président Sall. Pour rappel, il s’agit de victimes du chavirement d’une pirogue qui revenait des îles de la Madeleine, tard dans la nuit du lundi à mardi, et qui a fait officiellement 4 morts