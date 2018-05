Dr Rose Wardini, présidente du MCDS: " La ville de Kaolack regorge de cadres et de ministres, mais elle a toujours la réputation d'une ville sale et mal fagotée..."

Tel est le cri du cœur de la présidente de l'Ong Médisol-International. A l'occasion d'une cérémonie de remise d'équipements de base à la crèche du village d'enfants SOS de Kaolack, le docteur Rose Wardini a déploré le fait que la ville de ' Mbossé' ne puisse pas décoller en dépit de ses 100 ans. " Je suis née à Kaolack et j'ai grandi dans cette ville. C'est pourquoi, je regrette beaucoup la situation dans laquelle cette ville est plongée depuis des années. Kaolack est non seulement mal fagotée, mais elle a aussi la réputation d'une localité très sale. Et pourtant, elle regorge de cadres et de ministres qui peuvent faire quelque chose pour cette zone, malheureusement tel n’est pas le cas", a-t-elle regretté.

Pour venir à bout de ce phénomène, la présidente du mouvement citoyen pour le développement du Sénégal ( MCDS) a invité l'ensemble des fils de Kaolack à un sursaut régional et communal qui pourrait permettre de " changer cette donne". " J'ai décidé de faire de la politique pour apporter ma contribution, ma pierre à cet édifice. Je ne demande aucun poste, mais si les Kaolackois jugent nécessaire de me confier un poste, alors je le prendrai au profit de ma ville natale. Et je pense que tous les natifs de cette ville doivent faire pareil, notamment les ministres et les autres cadres pour qu'elle soit une localité émergente", a-t-elle conclu.