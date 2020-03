Dr Ousmane Guèye, directeur : « Dans un milieu chaud, le virus peut vivre 3 heures et dans un milieu humide il vit 72 heures »

Le directeur du service national de l’éducation et de l’information (Sneips) a fait des révélations sur la durée de vie du covid19.



«Les découvertes que nous avons faites sur le virus sont les suivantes : si le virus est dans un milieu chaud, il peut vivre 3 heures et dans un milieu humide, il peut vivre trois jours et s’il est dans une sécrétion, il peut vivre. Nous conseillons les compatriotes à respecter à la lettre les consignes données par les autorités locales. Il faudrait des sanctions pour contraindre les violeurs des règles édictées. Il faut mettre en quarantaine les citoyens qui violent les interdictions en prisons. Nous invitons les populations à ne pas paniquer» note-t-il.