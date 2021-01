Dr Ousmane Guèye (Directeur SNEIPS) : « Ces facteurs qui expliquent la hausse fulgurante des cas de Covid-19 »

Pour le directeur général du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, plusieurs raisons peuvent expliquer la propagation fulgurante des cas de Covid-19 dans le pays.



"Plusieurs facteurs expliquent aujourd'hui l'évolution fulgurante des cas de Coronavirus. D'abord, le relâchement généralisé un peu partout dans le pays, avec le non non-respect des mesures barrières. En plus de cela, il y a une forme de stigmatisation à laquelle font face les victimes de la pandémie et les cas de déni noté ça et là dans la société sénégalaise, tout cela sont des facteurs qui ne facilitent pas la lutte contre la pandémie", a confié le Dr OusmaneGuèye à Dakaractu.



Toujours dans son interview avec Dakaractu, le directeur du SNEIPS précise que la hausse des cas de Coronavirus est liée en garde partie au refus de certaines personnes d'aller se faire consulter dans les structures en cas de symptômes.



"Les malades qui refusent d'aller se faire consulter dans les structures sanitaires aussi constituent des facteurs de progression de la pandémie Covid-19 et cela peut expliquer en quelques sorte la hausse du nombre de décès liés à la pandémie", informe toujours le Dr Ousmane Guèye, qui appelle au respect strict des mesures barrières...