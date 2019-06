Dr Magatte Wade, maire de Ngaye Meckhé sur le reportage du BBC : « On ne touche pas à un pays avec autant de légèreté »

J’ai déjà dit que le documentaire de la BBC est dans le jargon « unprofessional and unfair » et vise à faire vaciller les fondements de notre démocratie et de notre pays. La journaliste doit être radiée (sacked) de la BBC. Des cas de manipulation du genre font l’objet de sanctions sévères. Ce fut le cas avec un célèbre journaliste que je connais bien qui travaillait avec succès à une très grande chaîne TV américaine. Il fut simplement radié suite à une manipulation d’Images. Avec tout le respect que je voue à la BBC, je me demande comment cette journaliste a pu nager si maladroitement avec les requins. Nous devons mettre la pression pour obtenir son départ et régler notre problème si problème il y’a. La sécurité de notre pays dépend de notre capacité à prévenir les graves crises qui secouent les grandes nations. On ne touche pas au Sénégal avec autant de légèreté. Pourquoi camper le décor de la pauvreté et de la gouvernance du pays pour lancer le documentaire? La façon d’aborder le CEO de BP relève de l’amateurisme ou de la volonté de ne pas lui tirer un mot.





Dr Magatte Wade

Maire de Ngaye MECKHE.