Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué : " Nous avons acquis le financement du stade municipal de la commune de Latmingué "

Lors de la finale de la coupe du maire de la commune de Latmingué qui a mis aux prises de grandes équipes de la localité à savoir en seniors l'ASC Diambars contre l'ASC Waly Bandia et en cadets l'équipe de Tabagui face à l'ASC Entente, le Dr Macoumba Diouf a annoncé ses grands projets sportifs.



" Un appel d'offres sera lancé en janvier pour la construction du stade au cours de l'année. C'est un stade multi-sports, où toutes les disciplines pourront être pratiquées pour permettre au génie qui dort dans nos jeunes de s'exprimer", informe-t-il.



Et de mettre en exergue une autre activité économique pour les jeunes de sa commune. " Nous allons joindre l'utile à l'agréable. C'est pourquoi, nous avons développé le projet " une ASC, un champ '' qui suit son bonhomme de chemin et sera diversifié cette année avec "une ASC, un périmètre maraîcher". L'aspect culturel ne sera pas aussi laissé en rade", s'empresse-t-il d'ajouter.



Pour rappel, la finale de la coupe du maire de Latmingué a été riche en couleurs. Plusieurs artistes, lutteurs et sportifs étaient de la partie dont Tony Sylva, Aïda Samb et Eumeu Sène.