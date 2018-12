Dr Macoumba Diouf ; « Le secteur de l’horticulture se porte bien depuis l’avènement de Macky Sall »

Le plateforme Diisso a organisé une conférence publique sur le thème « bilans et perspectives du sous secteur horticole au Sénégal ». La cérémonie a eu lieu sous la présidence de l’Envoyée spéciale du Président de la République, coordinatrice de la plateforme Diisoo et mandataire de la Coalition Bby pour la présidentielle de 2019, Aminata Touré, et en présence de tous les responsables des différentes filières du secteur horticole venus des différentes régions du Sénégal. « Le secteur horticole du Sénégal se porte bien depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du pays ».

La révélation est du Dr. Macoumba Diouf, directeur de l’horticulture, qui animait une conférence sur le thème : Bilan du président Macky Sall et perspectives pour le sous secteur de l’horticulture au Sénégal.

À en croire le directeur de l’horticulture, 140.000 tonnes de pommes de terre ont été produites pour cette année; ce qui n’a jamais été fait ni réalisé auparavant.

Ce que le Dr. Macoumba Diouf considère comme une avancée significative et au delà une révolution dans le secteur depuis l’avènement du Président Macky Sall à la magistrature suprême.

« Durant plus de 8 mois, les Sénégalais ne consomment que de la pomme de terre produite au Sénégal, ce qui ouvre des perspectives de commercialisation de la pomme de terre made in Sénégal dans les pays de la sous région ouest-africaine », a encore confié le Dr. Diouf, avant de souligner « qu’à l’heure actuelle, le secteur est compétitif, rentable et surtout pourvoyeur de devises et de débouchés pour les jeunes... »