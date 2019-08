Dr Macoumba Diouf : « Le ministre de l'agriculture a bien voulu accepter que désormais dans l'enveloppe financière destinée aux intrants agricoles, il y aura une partie réservée aux intrants organiques... »

Lors de la visite du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural dans le bassin arachier, le directeur de l'horticulture qui était de la délégation, a fait savoir que ledit ministre a décidé d'accorder une subvention aux intrants organiques ou biologiques, ce qui est, d'après lui, un grand bon en avant dans cette filière. " Il fallait élargir la subvention de l'État aux intrants organiques pour ne pas dire biologiques parce qu'il y a un type d'acteur qui n'a pas accès à des intrants subventions...Et Mr le ministre a bien voulu accepter que désormais dans l'enveloppe financière destinée aux intrants agricoles au Sénégal, il y aura une partie réservée aux intrants organiques..." Et d'ajouter " c'est des produits qu'on consomme à l'état frais...Donc, l'idée serait qu'on utilise des produits non toxiques ( non chimiques)...".