Dr Louise Fortes parlant du pic : « Je dirai plutôt que nous sommes en phase stationnaire »

Médecin, infectiologue et épidémiologiste, on l’a vue sur les plateaux de Soir d’infos répondre, avec sérieux, aux questions les plus répétitives ou les plus actuelles. Quand la question du pic épidémique a été abordée, le Dr Louise Fortes a donné l’impression d’avoir son mot à dire.



« Pour cette histoire du pic épidémique, nous avons toutes les hypothèses possibles. Moi, en tant qu’épidémiologiste, je dirais qu'on n'a pas encore dépassé le pic. On est en plein pic. Je dirai plutôt que nous sommes en phase stationnaire », a-t-elle dit.



La courbe du nombre de nouveaux cas s'est stabilisée ces derniers jours, si l'on en croit encore la responsable de la prise en charge des malades de Covid-19 hospitalisés à Dalal Jamm. Elle dit avoir constaté une moyenne de 90 à 100 contaminations par jour.



« Quand on regarde la courbe, au cours de ces dix derniers jours, nous avons un nombre constant variant entre 90 et 100 cas. D’ici 10 à 15 jours, nous saurons réellement », se projette-t-elle.



Le médecin craint de voir les contaminations au nouveau coronavirus croître dans le pays du fait de l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence.