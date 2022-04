Dr Jean Birane Gning, Délégué national aux Cadres de AWALE : « Le président Macky Sall se joue des Sénégalais »

À la veille de la fête de l’Indépendance, le chef de l’État s'est adressé au peuple sénégalais. Dans un discours de 15 minutes, le président Macky Sall a abordé plusieurs questions liées à la gestion du pays. Une adresse à la nation qui n'a pas laissé de marbre le Dr Jean Birane Gning.

Le délégué national aux cadres du parti Awalé ( And Wattu Askan Wi Ligueyel Euleuk) qui s’est entretenu au téléphone avec Dakaractu, a d’abord passé à la loupe la forme de l’allocution du chef de l’État.



Selon le premier de la structure des cadres de la formation politique dirigée par le Dr Abdourahmane Diouf, le président Sall aurait dû s’adresser à ses compatriotes dans la langue qu’ils comprennent le mieux. « Combien de sénégalais comprennent le français ? », s’interroge le Dr Gning qui se demande si Macky Sall fait son discours pour l’international ou pour les sénégalais » ?

Cette préoccupation vidée, le Délégué national aux Cadres de Awalé s’attaque au fond. « Je m’attendais à plus que ça », se désole-t-il. Il trouve très timide la partie consacrée aux forces de sécurité et de défense qui sont pourtant l’essence même de la célébration du 4 avril. Dans ce sillage, il regrette que le chef de l’État n’ait pas donné la place qui sied aux « héros nationaux ».

Pour lui, il est « bon de faire un bilan d’étape », « mais il ne faut pas occulter le passif ».



Dans son adresse à la nation, le président de la République a énuméré les réalisations qu’il a inaugurées à l’image du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, du Pont Nelson Mandela de Foundiougne et le démarrage des infrastructures comme le BRT entre autres. Le chef de l’exécutif soutient avoir créé plus de 46 000 emplois dans différents secteurs. Ce que le Dr Jean Birane Gning qualifie de « saupoudrage ». Pour ce cadre, tout est fait pour passer sous silence les difficultés que traversent les sénégalais.

Le Dr Gning attribue cet échec à « l'aveu du président » sur la subvention du riz local. « On n’a pas atteint les objectifs qui ont été fixés pour l’autosuffisance en riz. Et on nous parle de sécurité alimentaire. Si les objectifs assignés avaient été atteints, aurions-nous besoin de subventionner le riz ? Il se joue des sénégalais », déplore le cadre qui voit à travers la prestation du président de la République « un grossissement théâtral dans les mots ».



À son avis, c’est un homme qui n’est pas prêt de partir qui s’est adressé aux Sénégalais. Mais pour l’opposant, Macky Sall partira en 2024. « Il n’est ni omnipotent ni omniscient », rappelle-t-il.