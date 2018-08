Dr Ibrahima Mendy aux responsables de l’opposition : « Arrêtez la calomnie, les invectives et les injures »

Le responsable à l’Apr à Ziguinchor et Président du mouvement Macky 17/19 a appelé au « calme et à la sérénité ». Ce, à l’approche de la présidentielle de 2019. « Seul Dieu donne le pouvoir », déclare-t-il, en invitant l’opposition « à arrêter les calomnies, les invectives et les insultes ».

Au sujet des querelles et insultes qui prennent de l’ampleur dans les réseaux sociaux, le responsable politique a tenu à dénoncer le fait. Il pointe du doigt le comportement de certains compatriotes, qui selon lui, en abusent, s’illustrant dans des commentaires imbibés d’injures.



. « Cachés derrière leurs écrans, des personnes déversent leur haine sur d’honnêtes citoyens, la classe politique, la République, les institutions et ses tenants. Attention, un danger pour la stabilité de notre pays! », signale-t-il.



« J’ai constaté pour le regretter que des plateformes sur facebook, pourtant créés pour partager et échanger sur la question du développement de Ziguinchor, sont devenues des lieux où des internautes de tous bords interviennent pour semer la confusion avec des insultes », a soutenu le responsable politique.

Il ajoute que « la distance physique, l’anonymat, l’instantanéité deviennent des ingrédients qui sont de nature à stimuler les comportements antisociaux et à faire tomber les barrières élémentaires du civisme ».

«L’objectif pourtant des réseaux sociaux, c’était de permettre à tout un chacun de s’exprimer, d’échanger et de voyager au-delà̀ des frontières », a précisé le docteur Ibrahima Mendy.

Ces faits émanent généralement de personnes qui se cachent souvent derrière des pseudonymes pour injurier dans cette plateforme qui est devenue aujourd’hui le rendez-vous de personnes mal intentionnées qui s’adonnent à cette pratique qui n’honore point le Sénégal et sa démocratie.

« J’appelle les internautes à s’illustrer avec des contributions constructives et responsables. Chacun peut défendre sa chapelle politique avec la force des arguments mais jamais avec l’argument des injures », fait-il savoir.

Pour la présidentielle de février 2019, Dr Ibrahima Mendy déclare que le Président Macky Sall aura un second mandat dès le premier tour, car les Sénégalais et les Casamançais en particulier sont convaincus de ses réalisations et de sa vision de développement pour notre pays.

Il souligne que la Casamance sera reconnaissante au Président MackySall en février 2019 car c’est avec lui qu’elle a connu une prise en charge jamais égalée de ses préoccupations depuis les indépendances.

Pour rappel, le responsable a lancé cet appel le jour de la célébration de la fête de la Tabaski sur les ondes de la nouvelle radio, Génération FM, qui émet sur la fréquence 93.4 à Ziguinchor et qui se veut la radio de toutes les générations.