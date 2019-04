Dr Edouard Diouf : "C'est les maladies diarrhéiques qui sont la principale problématique à Elinkine et dans les îles"

L'amicale des îles d'Elinkine qui regroupe les ressortissants de 6 villages dont ces 5 îles qui sont Sifika, Wendaye, Ehidjie, Cachouane, Ouronck et Elinkine qui est sur la terre ferme, créée depuis 3 ans, oeuvre dans le social au bénéfice des populations. Cette amicale après des dons en fournitures scolaires et du parrainage des élèves qui a lieu en début d'année, est revenue à Elinkine pour cette fois-ci une consultation gratuite, la 2ème du genre. Accompagnées de médecins de plusieurs spécialités, les populations du "Grand Elinkine" comme on les appelle vont bénéficier des services d'ophtalmologie, urologie, et d'autres spécialités (presqu'une douzaine.)

L'amicale a bénéficié d'un appui consistant en médicaments par la Pharmacie Nationale d'approvisionnement à en croire le Docteur Edouard Diouf, président de l'amicale.

Selon lui, ce sont les maladies diarrhéiques qui sont les plus auscultées chez les patients, surtout les enfants. Des raisons causées par le manque d'eau potable (du fait de l'enclavement de la zone), et du rapprochement de la nappe. L'année passée, ils avaient comme objectif 300 patients et ont failli le doubler, car ils ont été 500 patients consultés. Cette année, l'objectif est d'avoisiner les 1000 patients.