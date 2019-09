Dr Djibril Sarr sur les étudiants menacés d'expulsion : « J'appelle les autorités thiessoises à venir appuyer les étudiants. Car ils représentent l'avenir de notre pays »

Les étudiants thiessois de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, ils courent présentement le risque de se faire expulser de leurs appartements exigus situés à Grand Dakar. Mis au courant, le Docteur Djibril Sarr, président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction (And) et président de l'association "Bon Cœur" des anciens élèves de l'école château d'eau de Thiès, s’est rendu à leur chevet pour s'enquérir de leur situation. Il leur a ainsi offert une enveloppe financière destinée à éponger les arriérés de loyer, mais aussi dégagé avec eux des perspectives afin qu'une telle situation ne se répète plus à l'avenir. "J'appelle les collectivités locales et les autorités de Thiès à venir appuyer les étudiants. Car les appuyer, c'est appuyer les futurs cadres de ce pays", a conclu le Dr Djibril Sarr.