Dr Bousso : « Depuis le depuis de la pandémie, nous avons réalisé 11.032 tests... Nous avons eu au total 14 cas graves et les 9 sont décédés. »

Le Directeur du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS), Dr Abdoulaye Bousso est revenu sur la multiplication des cas et les tests réalisés.

Selon Dr Bousso : « depuis le début de la pandémie, nous avons effectué 11.032 tests de laboratoire faits. Dans ce lot, l’institut pasteur de Dakar a réalisé 10.354 tests et l’Iressef 678 tests ».

Pour ce qui est des cas graves qui décèdent la plupart du temps, le Dr Bousso s’est voulu rassurant : « pour les cas graves, nous en avons 14 depuis le début de la pandémie. C’est vrai que 9 sont décédés. Beaucoup pensent que tous les malades de la réanimation de Fann décèdent mais ce que je peux dire c’est que 9 patients sont passés dans la réa de Fann. Parmi ces 9, 4 sont décédés, 3 sortis de l’hôpital guéris, un patient qui a été évacué et qui décédé chez lui et nous avons actuellement en cas là-bas sous traitement. Les autres malades décédés le sont à Louga, Ziguinchor, Touba et Thiès. Ce dernier est particulier parce que c’est un décès communautaire. C’est une personne qui est décédée dans la communauté en dehors des structures de santé. Nous avons 30 districts sur 79 qui sont touchés actuellement »