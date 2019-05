Dr Bocar Mamadou Daff, DG de l'ACMU : " Vous pouvez voir des structures qui sont restées une année sans envoyer leurs factures…"

Pour le patron de l'agence de la couverture maladie universelle, l'heure de la restructuration a sonné. En visite à Kaolack, le Docteur Bocar Mamadou Daff est revenu de long en large sur les retards notés dans le paiement des factures pour certaines structures de santé. À le croire, les lenteurs étaient surtout du côté de ces structures là qui, au lieu d'envoyer leurs facturations dans les délais, pouvaient rester après leurs prestations " entre 6 mois et 1 année sans envoyer leurs facturations…"



D'après le Docteur Daff, l'objectif est " qu'on aille dans le sens de corriger cela pour avoir une bonne méthode qui permet de pouvoir payer dans les délais. Aujourd'hui, on est à 49,6 % de couverture..."



Le patron de l'agence de la couverture maladie universelle a tenu ces propos lors de la cérémonie de signature de protocole entre les prestataires privés et les mutuelles de santé de Kaolack...