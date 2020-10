Dr Badara Cissé, épidémiologiste : « Tout le monde en a assez du coronavirus, mais il y a encore un effort à faire dans la prévention »

Le coronavirus poursuit sa tendance baissière au Sénégal avec encore moins de 30 cas détectés par jour par les services du ministère et leurs collaborateurs. De quoi redonner le sourire à la population qui était contrainte à vivre au rythme des caprices de ce virus qui aura démontré qu’aussi minuscule soit-il, il pouvait mettre à l’arrêt toute la planète. Mais cette baisse de contaminations sous nos cieux ne devrait pas pousser à baisser la garde. C’est du moins ce que pense le Dr Badara Cissé.



Médecin épidémiologiste à l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Irressef), il croit dur comme fer que l’heure n’est pas au relâchement... « Ce que nous apprend cette maladie, c’est de ne jamais être péremptoire », prévient-il. En clair, le scientifique n’écarte pas une possible deuxième vague au Sénégal de la même façon que ça se passe en Europe. C’est pourquoi il invite à la prudence et au triomphe modeste face à ce qui apparaît comme une maitrise des choses. Dr Cissé est d’autant plus méfiant qu’un nombre important de cas sont passés entre les mailles des filets et que la contamination par voie communautaire reste toujours une équation non résolue.



Il peut cependant comprendre que tout le monde soit épuisé. Mais l'épidémiologiste qui sert à l’Iressef demande un ultime effort dans la prévention pour gagner la guerre contre ce fameux virus.