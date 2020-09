Dr Babacar Diop (FDS/Les Guélewars) : « Idrissa Seck doit sortir de son profond mutisme... »

Dans ce contexte marqué par une série d'inondations un peu partout dans le pays, et avec une situation politique tendue, le silence de certains responsables politiques de l'opposition cause problème. C'est du moins l'avis du Dr Babacar Diop, secrétaire général national du parti les Forces Démocratiques du Sénégal, (FDS/LES Guélewars). C'est dans ce sens que le Dr Babacar Diop invite le leader du parti Rewmi Idrissa Seck à sortir de son profond mutisme. "Avec tout ce qu'il représente pour le Sénégal et de l'opposition, je pense à mon humble avis que Idrissa Seck a une posture à adopter pour le pays et ses citoyens dans le contexte de difficultés que traversent les concitoyens", invitera le Babacar Diop, qui estime également que le statut du chef de l'opposition est un cadeau empoisonné. Dr Babacar Diop s'exprimait au cours de l'émission Actu-Débat, que vous pourrez suivre très prochainement sur Dakaractu...