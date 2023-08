Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf fait le bilan du PR : « Son plus grand échec, c’est l’industrialisation! »

L’exploitation de nos ressources, particulièrement celle des minerais devrait, selon le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf, occuper une bonne partie de la politique du chef de l’État. Même s’il a été comptable du bilan du président Macky Sall pour l’avoir soutenu en étant son ministre conseiller, le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf estime n’avoir pas souvent été en phase avec son allié.



De passage dans « l’Entretien avec Dakaractu », le président du mouvement Alternative Citoyenne And Défar Sunu Rew (ACAD) et candidat à la prochaine présidentielle fait le point sur son programme qu’il compte proposer aux Sénégalais.



Le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf est revenu également, en disséquant les « incohérences et insuffisances » du régime de Macky Sall, sur des points majeurs tels l’industrialisation.