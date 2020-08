Dr Amadou Alpha Sall, Directeur de l’Institut Pasteur : « Pourquoi Pr Moussa Seydi, Bousso, Pape Samba Ba et moi sommes allés en Gambie »

« Sur demande de notre gouvernement, Professeurs Moussa Seydi, Abdoulaye Bousso, Pape Samba Ba et moi, sommes rendus en Gambie pour un échange avec les Gambiens sur l’expérience du Sénégal. Mais aussi, les appuyer dans d’autres domaines où ils pensent que le Sénégal a fait des efforts. C’était un échange fructueux », a expliqué le patron de Pasteur.



L’équipe du comité national de gestion des épidémies (Cnde), dit-il, était partie chez Adama Barrow, pour apporter « l’expérience sénégalaise ». Le partage d’expériences est l’autre raison de leur visite. « Et cela est tout à l’honneur du Sénégal. Les rapports de bons voisinages permettent au Sénégal de mieux gérer sa crise et à la Gambie également de mieux gérer la sienne », s’est réjoui Amadou Alpha Sy.



Il fait l’éloge de notre pays dans la gestion de la crise. Selon Dr Sall, « le Sénégal a obtenu des résultats qui ont servi d’exemple à d’autres pays ».



« Quand je dis honorable, cela veut dire qu’au rang des pays qui sont confrontés à la Covid-19, le Sénégal, que cela soit en Afrique ou dans le monde, a réussi à obtenir un certain nombre de succès qui ont fait, qu’aujourd’hui, il est suivi et pour lequel son expérience est souvent échangé », a-t-il ajouté.