Dr Abdourahmane Fédior fait le bilan à l'infirmerie : Sidy Sarr blessé, Gana Guèye, Krépin et Lopy incertains contre la Mauritanie.

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a dévoilé un premier bilan santé par le biais du médecin de l’équipe nationale, Abdourahmane Fédior. Après le match contre le Maroc, il y’a eu un peu de casse chez « Lions » notamment au milieu du terrain où des joueurs comme Sidy Sarr, bléssé, Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta et Joseph Lopy, touchés, sont incertains pour le match contre la Mauritanie.



D’après le diagnostic du Dr Fédior qui s’exprimait au micro de la FSF Tv, Sidy Sarr est officiellement déclaré forfait. « On a eu un blessé. C’est Sidy Sarr qui s’est blessé au niveau de la cheville en retombant sur une action de jeu. Arrivé à Dakar on a fait une IRM aujourd’hui (Dimanche), on va recevoir le commentaire du radiologue demain (Lundi.) C’est une entorse de la cheville droite, pour le prochain match il ne pourra pas participer. »



Une confirmation ainsi faite sur l’état de santé du pensionnaire de Nîmes Olympique qui avait été touché quelques minutes après son entrée en jeu contre le Maroc, en seconde période. Il avait cédé sa place à Joseph Lopy, à la 69e minute de jeu.



Par ailleurs, Idrissa Gana Guèye remplacé en fin de partie par Pape Cheikh Guèye, a été légèrement touché, a confié le médecin de la « Tanière. » Idem pour Joseph Lopy et Krépin Diatta encore incertains. « Pour les autres joueurs, que ce soit Krépin Diatta, Gana Guèye, ou Joseph Lopy, ce sont des contusions sur coup avec un discret hématome localisé. Gana a reçu un coup au niveau de la jambe. Concernant Joseph Lopy, il a reçu un coup lors d’un contact avec le gardien adverse au niveau du dos. Mais leur état n’est pas très grave, j’espère qu’ils pourront participer au prochain match. »



Des incertitudes qui devraient impacter sur le onze de départ d’Aliou Cissé contre les « Mourabitounes » ce mardi à 19h00 GMT.